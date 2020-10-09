مصطفي بكري: نحتاج إلي عبور جديد للحفاظ علي الهوية المصرية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا إبراهيم
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وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التحية لشهداء ومصابي الوطن الذين يبعثون فينا دومًا روح الأمل ومواجهة المستحيل، مرت 47 عامًا على الانتصار العظيم في حرب أكتوبر.

جاء ذلك خلال حفل انتصارات حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.

وأكد "بكري" أن حزب الوفد بقياداته يجمع به كوادر جعلت من هذا اليوم لهذا الانتصار يوم جديد لأننا نعاني تحديات خطيرة لا تقل عن مهمة التحرير وضرورات دعت القوات المسلحة أن تشن على مدى 3 سنوات حرب استنزاف ستبقى ملهمة لكل الانتصارات التاريخية.

وأضاف "بكري" أننا إن كنا اليوم نواجه تحديات متعددة وأمور مشتعلة في الشمال والجنوب والشمال الشرقي علاوة على ما يجرى في الداخل فإننا نحتاج إلى عبور جديد يتطلب منا جميعًا اصطفافًا خلف القائد الذي أنقذ البلاد في وقت كادت للهوية المصرية أن تطمس على يد جماعة حاولت أن تبني لنفسها استراتيجية تقضي على الوطن وتاريخه الذي استمر لأكثر من 7 آلاف عامًا.

وأشار بكري إلى أن المهمة الاستراتيجية الآن هي أن نعيد روح أكتوبر للوطن لنستطيع بالفعل أن نجعل الهدف أكبر من كل الأزمات فإذا انتصرنا سيعكس ذلك لنا القدرة على العبور من المستحيل.

ولفت بكري إلى أننا قادرون على الخروج من هذا المأزق لننجو من تلك الأزمات ونبني بنفسنا قوة حقيقية وإرادة نوعية تمكننا من تحقيق المستحيل وأنا على ثقة ويقين كما قال في 29 إبريل 2012 أن "مصر أم الدنيا وهتبقي قد الدنيا بإرادة المصريين".

ووجه بكري التحية لحزب الوفد والسيدة النائبة أمل رمزي الذين حرصوا على تكريم رجال الوطن لأنهم افتدوه بأرواحهم وسيأتي يوم تسجل فيه كل البطولات ليقرأها الشعب المصري وكل الأمة العربية.

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