التعبئة العامة والأحصاء مصر تصدر كل دقيقة بقيمة58 الف دولار

كشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم سجلت 129,5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح الجهاز في بيانه أن الصادرات سجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 مقابل 21,7 مليار دولار عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها – 1,2 %، وارتفعت في عام 2017 عن العام السابق عليه لتسجل 26,3 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 21 %، وسجلت 29,2 مليار دولار خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11,2 % عن عام 2017، وبلغت 30,3 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 3,7 % عن عام 2018.



وأشار الإحصاء، إلى أن متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر خلال عام 2019 بلغ 2,5 مليار دولار، وفي اليوم 84,2 مليون دولار، وفي الساعة 3,5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58,5 ألف دولار.



واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 1,6 مليار دولار، تليها تركيا 791,2 مليون دولار، ثم السعودية 752,8 مليون دولار، ثم إيطاليا 724,5 مليون دولار، ثم أمريكا 708,9 مليون دولار، ثم الهند 520,8 مليون دولار، ثم أسبانيا 468,7 مليون دولار، ثم كندا 439,5 مليون دولار، ثم الصين 321,6 مليون دولار، وأخيراً هولندا 315,5 مليون دولار.



وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمحتلف دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 746,4 مليون دولار، تليها الأسمدة 715,2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 609,4 مليون دولار، ثم البترول الخام 552 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 376,4 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية 355,4 مليون دولار، فواكة طازجة 351,5 مليون دولار، ثم بطاطس 220,2 مليون دولار، ثم برتقال طازج 145,3 مليون دولار، وأخيراً منتجات ألبان 132,6 مليون دولار.