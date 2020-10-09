ليفربول يعلن شفاء نجم الفريق من فيروس كورونا

أعلن ليفربول الإنجليزي عن شفاء نجم الفريق السويسري شيردان شاكيري من إصابته بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفاد النادي الإنجليزي بأن الإتحاد السويسري لكرة القدم أبلغه بأن نتيجة الفحص الثاني الذي تم إجراؤه لشاكيري جاءت نتيجته سلبية.





وانضم شاكيري إلى صفوف منتخب بلاده سويسرا من أجل المشاركة في المباريات الدولية وتم إكتشاف إصابته بعد أن تم إجراء فحوصات للاعبين.





ويعتبر شاكيري واحد من 4 نجوم في صفوف ليفربول أصيبوا بالفيروس المميت بجانب كلا من كوستاس تسيميكاس وساديو ماني وتياجو ألكانتارا.



