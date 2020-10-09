أحمد حسن وزينب عن أرباح يوتيوب: "ده اجتهاد.. وإحنا عايشين في إيجار"







وقال "حسن"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه حتى الان ليس لديه منزل تمليك، مضيفا: "أنا وزينب عايشين في إيجار"، وكذلك والدته تعيش في شقة إيجار، لافتا إلى أنهم يتمنون أن يكون لديهم مبلغ كافي لشراء سكن تمليك.



وأضاف أنهم كانوا يتمنون أن يلتحقوا بالتمثيل، وعندما لم يجدوا فرصة اتجهوا إلى "السوشيال ميديا" وهو مجال قريب من التمثيل، متابعا: "مش نادمنين أننا دخلنا في هذا المجال".



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نشر اليوتيوبر أحمد حسن، صور جمعته بزوجته زينب وذلك عقب خروجهم من السجن، والذي يعتبر أول ظهور لهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت زوجة أحمد حسن، زينب مرتدية الحجاب، في حين اكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصورة قائلا: "الحمد لله".



وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللين أن ما حدث لهم من سجن بسبب استخدام ابنتهم وتعريضها للخطر يمكن أن يكون خيرا لهم.



وتلقت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، انتقادات عديدة بسبب خلعها للحجاب عقب زواجها من "حسن".



كشف اليوتيوبر أحمد حسن، ان قيمة الأرباح التي يتردد أنهم يحققوها من قناة اليوتيوب الخاصة بهم ليست حقيقية، معلقا: "ده اجتهاد، ومفيش الكلام ده".