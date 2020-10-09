رسالة لجنة مكافحة كورونا لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي



علنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وجه حسام حسني، رئيس اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.وقال "حسني" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: إن عودة الدراسة تم بالتنسيق الكامل بين وزيري التربية والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أنه تم وضع قواعد ذهبية لعودة الطلبة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الجديدة.وتابع "هناك دور كبير على ولي الأمر يتمثل في متابعة صحة طفله وعدم السماح له بالنزول إذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة حتى لو كان مجرد برد عادي، وكذلك يجب ألا يقتصر دور المعلم على التعليم فقط ولكن لابد له من متابعة وسائل التهوية داخل الفصول وتحبيب الطلبة في الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل الأيدي".واستطرد "الحياة كان لابد أن تعود، ولكن هنعيش صح، بلاش الخوف والهلع، وكمان بلاش الاستهتار واللامبالاة، خاصة أن نسبة إصابة الأطفال بالفيروس لا تتعدى 0.3% ونسبة الشفاء تصل إلى 100%، وهناك إجراءات عند اكتشافات الحالات داخل المدارس ومتى يتم غلق الفصل أو المدرسة بالكامل، وأخيرًا مصر تستطيع أن ونتصر على هذا الوباء بوعي المصريين".آخر تطورات فيروس كورونا