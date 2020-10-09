مارتينيز يتمسك بحلمه باللعب مع ميسي

كشف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، بأن اللاعب لا يزال متمسك باللعب مع ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.





وقال ياكي في تصريحات صحفية لموقع «جول»: "لقد أتيحت له الفرصة للنمو والعمل والتعلم، الانتقال إلى أوروبا جعله يتحسن، وعزز قدراته، واليوم هو أحد اللاعبين الذين يلعبون على أعلى مستوى، إنه متحمس لبرشلونة واللعب إلى جانب ميسي حلم بالنسبة له".





وتابع: "لقد قيلت أشياء كثيرة حول احتمال انتقال لاوتارو، كانت هناك شائعات كثيرة، الكل يريده لكن لم يكن هناك شيء ملموس، لا يزال أمامه ثلاث سنوات على انتهاء عقده، لقد أغلقت فترة الانتقالات للتو، ولم نجلس بعد للحديث عن التجديد مع إنتر".





واختتم: "إنه يلعب بمستوى رائع، الموسم الماضي كان ممتازًا بالنسبة له ومن الطبيعي أنه جذب انتباه الأندية الأوروبية العظيمة".



