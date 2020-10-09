محمد موسى: الجماعة الإرهابية ترفع شعار "يا نحكمكم يا نقتلكم"

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علق الإعلامي محمد موسى، على قمع الشرطة التركية لاحتجاجات عدد من سائقي الحافلات الصغيرة التي تشتغل على خط جبزي- حارم ـ في إسطنبول، أرداو السير كقافلة إلى بلدية إسطنبول وإطلاق قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريقهم ومنعهم من السير كقافلة إلى بلدية إسطنبول.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هي دي جماعة الإخوان الإرهابية في أي مكان سواء مصر أو تونس أو ليبيا أو سوريا أو تركيا ترفع شعارهم (يا نحكمكم يا نقتلكم).



وتدخلت فرق شرطة مكافحة الشغب ووقع شجار بين الشرطة وسائقي الحافلات الصغيرة، مما دفع الشرطة الأردوغانية لاستخدام قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق أصحاب وسائقي الحافلات الصغيرة، الذين استمروا في الانتظار ولم يتفرقوا، وعاد أصحاب الحافلات الصغيرة وسائقيها، للاعتصام مرة أخرى.



وأختتم "موسى": "والله بيفكروني باللي عمله ظام محمد مرسي أمام قصر الاتحادية لما ضربوا علينا الخرطوش وقنابل الغاز وكنت أنا موجود ويومها استشهد بجواري مباشرة شاب اسمه كريستي الإخوان الإرهابيين قتلوه عشان بيقول لمرسي إرحل".

