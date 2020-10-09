موسى يهاجم إعلام الإرهابية: "هتتحاسبوا على خيانتكم يا كلاب النار"

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هاجم الإعلامي محمد موسى، مذيعي القنوات الإرهابية التركية، مؤكدا أنهم إرهابيين ومتمرسين في الشر وولائهم للجماعة الإرهابية.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "هي دي بقى تركيبة نظام أردوغان وأهم مؤهل بالنسبة لك عشان تكون ضمن هذه المنظومة هو أنك تكون إرهابي مأصل إرهابي متمرس، وولائك كله لسطان الخرفان أردوغان هو وجماعته الإخوانية وحزبه، غير كده هتعتقل لو فتحت بوقك وهتتسجن وهيغتصبوا مراتك وبناتك، وهيستولوا على أموالك".



وأضاف محمد موسى: "عشان بس تبقى عارف مستقبلك يا معتز يا مطر أنت ومحمد ناصر، وكل الزبانية الموجودة بتركيا اللي خلع منهم مجموعة الأيام اللي فاتت إلى لندن خوفا من عمل مصالحة تركية مصرية فيتم تسليمهم".



وتابع: "أنا بقولهم كلهم هتيجوا هتيجوا، والواد جو شو جاي معاكم، وهتتسلسلوا وهتتحاسبوا على كل خيانتكم لبلدكم يا كلاب النار".

