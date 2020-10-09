مواطن لـ هدى عبد الناصر: "لولا مجانية التعليم كان زماني راكب حمار في بلدنا"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:30 م
هدى جمال عبد الناصر
هدى جمال عبد الناصر
داليا الحسين
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قالت هدى جمال عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل، إن جني ثمار مجانية التعليم بدأنا في حصاده.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد كبير من الشخصيات التي وصلت إلى مناصب مهمة كانوا من الريف.

وتابعت أنها قابلت أحد الأشخاص التي لا تعرفه وقال لها: "لولا جمال عبد الناصر كان زماني دلوقتي على حمار في البلد"، وذلك بعد مجانية التعليم التي أتاحها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشارت إلى أن أول إجراء لصالح الدولة صدر لثورة 1952 هو قانون الإصلاح الزراعى، حيث صدر بعد الثورة بـ 6 أسابيع فقط، معقبة:" الفلاح ليه حق فى بلده واراضيها الزراعية"، جاء هذا الرد من ابنة عبد الناصر بعد الهجوم على والدها الراحل، الزعيم جمال عبد الناصر، بشأن تأميم الأراضي الزراعية للأغنياء.

وتابعت هدى عبد الناصر: "بعد القانون توزعت الأراضي على الفلاحين، شوفوا الفيلم التسجيلى لتوزيع صكوك الأراضي على الفلاحين فى عهد عبد الناصر هتشوفوا أنهم كانوا مصدومين ومش مصدقين".

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