سرقة القرن.. الخليفي يُؤمن بقاء مبابي ونيمار بصفقة مجانية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:30 م
نيمار
نيمار
محمود صبري
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بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في البحث عن مخرج لإحتواء رغبة الثنائي نيمار جونيور، كليان مبابي في مغادرة حديقة الأمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وطالب الثنائي خلال الأيام الماضية بالرحيل، رافضين فكرة التجديد مع النادي العاصمي حتي موسم 2025.

ويحظي مبابي بأهتمام كبير من أندية ريال مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، فيما ربطت العديد من التقارير رحيل نيمار إلى صفوف برشلونة أو النادي الملكي.

ووفقاً لموقع " دون بالون " الإسباني فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان قد وجد الحل لبقاء الثنائي مع الـ " PSG " .

حيث أشار الموقع أن الخليفي قد أمر ليوناردو المدير الرياضي للفريق بالتفاوض مع الأرجنتيني ليونيل ميسي وتجهيز راتب خرافي من أجل الانتقال إلى حديقة الأمراء.

ويعتمد النادي الفرنسي في المفاوضات مع " قائد البلوغرانا " على رغبته في الرحيل عن الكامب نو، بالإضافة إلى علاقتة الجيدة مع الثنائي نيمار جونيور ومواطنه أنخيل دي ماريا.

وسيكون ميسي متاح بشكل مجاني مع نهاية الموسم الحالي، مما يحق له التوقيع لاي نادٍ دون اللجوء إلى إدارة برشلونة بداية من يناير المقبل.

يذكر أن عقود مبابي ونيمار مع باريس سان جيرمان تنتهي في صيف عام 2022، وهو ما يُعيق تحركات النادي الفرنسي لتجديد العقود في وقت واحد، بسبب مغالطات اللاعب المالي النظيف،مما يدفع النادي للتعاقد مع ميسي، ليجدد عقود الثنائي في عامين متتاليين.



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