وثيقة مسربة تفضح تعيين إرهابي مديرا للتلفزيون الرسمي التركي بأوامر أردوغان

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فضح الإعلامي محمد موسى، ممارسات النظام التركي بقيادة أردوغان، والتي كان آخرها تعيين إرهابي مديرا للتلفزيون التركي الرسمي.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "إن نظام أردوغان بيعين مدير جديد لقناة تي آر تي وورلد نيوز التركية الحكومية، وهو شخص مشتبه به في تحقيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وده اللي كشفته وثائق المحكمة السرية والشرطة اللي حصل عليها موقع (نورديك مونيتور السويدي) ونشرها موقع خط أحمر الإخباري.



وأضاف "موسى": "مدير قناة تي آر تي وورلد، القناة الإخبارية الإنجليزية لمحطة الإذاعة الحكومية التركية، تم التحقيق معه كمشتبه به في تحقيق مع عملاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأصوله في تركيا"، متابعا: "الوثائق اللي قدامكم دي، والمصنفة على أنها سرية، تفصّل مذكرات التنصت المتعددة الصادرة عن "فاتح إر" اللي كان مدير أخبار "تي آر تي وورلد" ورئيس مكتب تي آر تي السابق في القدس".

