سعفان يتابع إعادة جثمان مصري توفي بأزمة قلبية في السعودية



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوي العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر تعليماته فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بمجرد علمه بالوفاة بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري إلي أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقاته المالية. وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إلي أن المواطن المصري الذي وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، كان يعمل سائق شاحنة درجة أولى بشركة روافد للمقاولات العامة وصيانة الطرق بمدينة الدمام،لافتا إلي أنه قام بالتواصل مع إدارة الشركة لإنهاء صرف مستحقاته.



وأوضح الملحق العمالي في تقريره للوزير، أنه تم إيداع الجثمان بالمستشفى لحين إنهاء إجراءات التصريح لشحنة إلى مسقط رأسه مركز اهناسيا محافظة بني سويف.

وتابع قائلا: إنه تم التواصل مع أخيه في مصر، وأبدى رغبته فى محاولة شحن الجثمان فى أقرب وقت، وتم توجيهه لعمل تفويض لأحد الأشخاص المتواجدين بالدمام لاستلام تصريح الدفن من القنصلية العامة بالرياض وإنهاء الإجراءات، وتم إرسال التفويض من مركز عمليات وزارة الخارجية المصرية إلى القنصلية العامة بالرياض.







ولمزيد من اختصار الوقت توجه محمد عزام الملحق الإدارى بالقنصلية العامة بالرياض، وكريم أبو السعود الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالى بالرياض صباح يوم الجمعة إلى مقر القنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات تصريح شحن الجثمان وتسليمه لصاحب التفويض الذي قدم الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية على سرعة استجابتهم لرغبة أخو المتوفي.

يصل إلى أرض الوطن فجر غد السبت، جثمان المواطن المصري جمال فتحي سيد فتح الله، الذي وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وذلك علي رحلة شركة النيل للطيران التي تصل إلي مطار القاهرة في الساعة الخامسة والثلث صباحا.