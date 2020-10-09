انقلاب سيارة محملة بالسولار أسفل كوبري الجلاء (صور)

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تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، والمهندس حسن صفوت رئيس مصر الجديدة، حادث انقلاب سيارة محملة بالسولار أسفل كوبري الجلاء.





وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عدم حدوث أي إصابات، لافتا إلى أنه تم استعدال السيارة ونظافة الموقع وفتح الطريق.

