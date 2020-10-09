5 تحديات هامة تنتظر "موسيماني" مع الأهلي أمام بيراميدز

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه منذ الجولة 28 من المسابقة، ويعتلي المارد الأحمر صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 63 نقطة ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل حسم صراع الوصافة مع فريق الزمالك صاحب الـ65 نقطة ولكن سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.





وتنتظر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 5 تحديات هامة خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة 33 رغم حسم الفريق لقب البطولة المحلية بشكل رسمي وهي كالتالي:-





معادلة 3 أرقام قياسية





أول تحدي ينتظر موسيماني مع الأهلي في مباراته ضد بيراميدز هو معادلة 3 أرقام قياسية مسجلة باسمه في تاريخ بطولة الدوري الممتاز، فالفوز بالمباراة، يضمن له الوصول للنقطة 88 وتكرار رقمه السابق الذي حققه موسم 2017 – 2018 كأكثر فريق حصدا للنقاط في موسم واحد من البطولة المحلية، كما سيعادل أعلي عدد من الانتصارات حققه في نفس الموسم برصيد 28 انتصارًا.





بينما سيحتاج المارد الأحمر تسجيل 4 أهداف في شباك فريق بيراميدز لمعادلة أعلي عدد أهداف سجله فريق في موسم واحد بالدوري الممتاز والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما سجل 75 هدفا في البطولة موسم 2017 – 2018.





التفوق تاريخيا على بيراميدز





يسعي موسيماني لقيادة للتفوق تاريخيًا على فريق بيراميدز، حيث سبق والتقي الفريقين في 9 مباريات، فاز كل فريق في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، ويرغب المارد الأحمر في إنهاء التعادل في عدد الانتصارات في تاريخ مواجهاته مع الفريق السماوي وتحقيق الفوز الخامس له في مباراة الأحد.





الخروج بدون إصابات





أهم التحديات التي تنتظر الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني في مباراة بيراميدز هو الخروج بدون إصابات إضافية في صفوف الفريق خاصة وأن المارد الأحمر تنتظره مواجهة نارية مرتقبة ضد فريق الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 17، 23 أكتوبر الجاري، ويعاني الفريق العديد من الإصابات بين صفوفه وأي إصابات جديدة ستتسبب له أزمة حقيقية في الموقعة الإفريقية.





استمرار الانتصارات





يرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مواصلة انتصاراته مع النادي الأهلي، حيث حقق فوزين متتاليين منذ توليه المهمة الفنية للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر على حساب المقاولون العرب بهدف دون مقابل، وفاز على انبي بثلاثية نظيفة، ويتطلع لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي مع الأحمر أمام فريق بيراميدز.





الاطمئنان على الأساسيين





ستكون مباراة بيراميدز بمثابة بروفة أخيرة للأهلي قبل مباراته ضد فريق الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وستكون بمثابة فرصة جيدة للمدرب بيتسو موسيماني للاطمئنان على لاعبيه الأساسيين وتجربة بعض البدلاء واللاعبين الشباب تحسبا للاعتماد عليهم في المواجهة المنتظرة خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات والغيابات في صفوف الفريق.



