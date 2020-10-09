عضو اللجنة العليا للفيروسات: مصل الإنفلونزا الموسمية هذا العام "ضرورة"

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أكد عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، على ضرورة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية هذا العام نظرًا لتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض الأنفلونزا بصورة كبيرة وصعوبة التمييز بينهما.



وأضاف "خطاب" خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "الكورونا موجود، وأهم حاجة حاليًا التباعد الاجتماعي، ومصل الأنفلونزا ضروري هذا العام".



وتابع "محدش عارف الوباء هينتهي امتى، ولذلك بالإجراءات الاحترازية هي الحل الأمثل، وعودة الحياة بصورة طبيعية مع الالتزام بهذه الإجراءات كان ضرورة خاصة فيما يتعلق بعودة العام الدراسي الجديد واعتماد طريقة التعليم الهجين".



