الأحد.. "صحة الإسكندرية" تنظم حملة مجانية للصحة الإنجابية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:23 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مشاركتها فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض التساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال وذلك فى الفترة من 11 إلى 22 أكتوبر الجارى.

يأتي ذلك يأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تستهدف تقديم الرعاية للقوى الأكثر احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

وصرح الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان تماما بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتا أنه سوف يصاحب الحملة فرق من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لتحقيق فائدة مزدوجة للسيدات المشاركات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال الشريف مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية - أن الحملة ستتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولى من 11 الى 15 أكتوبر بمناطق المنتزة وشرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من 18 إلى 22 أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب.

أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُحضر مفاجأة خاصة لـ«زيزو» قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعة و 21 دقيقة

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

منذ أقل من نصف ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ يوم

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات غريبة من الخارجية السودانية بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 11 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة كبرى تهدد صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

الأهلي يحدد شرطًا وحيدًا لرحيل نجمه من أجل الاحتراف

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»