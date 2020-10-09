محمد موسى: أردوغان يلقي القبض على معارضيه بهذه التهمة

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قال الإعلامي محمد موسى، إن السلطات التركية أصدرت قرارا بإلقاء القبض على 24 شخصًا في مدينة أضنة، ضمن حملة جديدة تستهدف المواطنين بدعوى انتمائهم إلى حركة الخدمة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن الحملة الأمنية دي كانت في مدينة أضنة، وتم فيها إلقاء القبض على 24 شخصًا، من بينهم أطباء ومعلمون وممرضات ورجال شرطة، ضمن تحقيقات حركة الخدمة، وقد تحركت قوات الأمن في ساعة مبكرة صباح أمس لاعتقال هؤلاء في عدد من المدن، في مقدمتها أضنة وإسطنبول وديار بكر وغازي عنتاب وتوكات ونفشهير وسامسون وكيليس وباطمان وشيرناق ومرسين وعثمانية.



وتابع: "حملة اعتقالات جماعية والتهمة جاهزة، الانتماء لحركة الخدمة، وده مستمر منذ ظهور فضائح الفساد والرشوة لحكومة أردوغان وصهره ونجله في عام 2013، ومحاولة الانقلاب المفبركة في 2016 اللي دايمًا المعارضة بتوصفها بأنها كانت مدبرة من قبل السلطة السياسية لسحق المعارضين".



وأردف محمد موسى: "هو ده أردوغان الملفق هو ده الكداب هو ده الديكتاتور هو ده سلطان الخرفان اللي بيجسد كل معاني أدبيات مرشد الإخوان الإرهابي حسن البنا في كل تصرفاته وفكره لو اختلفت معاهم كفروك وخرجوك عن الملة".



