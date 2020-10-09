محمد موسى: طلعت زكريا تصدى لـ"الإرهابية" بكل ضراوة لآخر نفس

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:20 م
الفنان طلعت زكريا
الفنان طلعت زكريا
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن الفنان طلعت زكريا كان راجلا وطنيا دافع عن بلده دفاع مستميت وتصدى لجماعة الإخوان الإرهابية بكل ضراوة حتى آخر نفس فيه، رحم الله صديقي الغالي. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا أرثت والدها النجم الراحل من خلال عن تحضيرها لأغنية جديدة أهدتها لروح.

وقالت إيمي: إنها تعمل على الأغنية منذ فترة لطرحها تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان طلعت زكريا، الذي رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019.

ومن بين كلمات الأغنية تقول إيمي طلعت زكريا: "كفاية ملامحي تشبهلك.. يا روح قلبي يا أطيب حد.. أبويا يا صاحبي من يوم لما ضهري اتشد".

ومن جانب آخر، كانت قد كشفت إيمي طلعت زكريا، أنها ستعود للعمل على تصوير الفيلم الروائي القصير الذي يسرد قصة حياة والدها، بعد انتهاء جائحة كورونا التي كانت سببا في توقف العمل عليه.

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