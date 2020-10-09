"نعزي أنفسنا".. محمد موسى ينعي الصحفية سامية زين العابدين

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نعى الإعلامي محمد موسى الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومدير تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم العسكري بها، وعضو لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومي للمرأة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي، والتي وافتها المنية اليوم.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "خبر محزن على الجميع ومحزن لي أنا شخصيا ونعزي أنفسنا جميعا، لافتا أن الكاتبة الصحفية لها إسهامات بارزة في مجال الصحافة وكانت من أشد المحاربين لجماعة الإخوان الإرهابية أهل الشر التي بسببهم دفعت الكثير من حياتها هي وأسرتها وفقدت زوجها البطل اللواء عادل رجائي".



,تابع: الحقيقة الراحلة عملت معايا مداخلات هاتفية أكثر من مرة أبرزها يوم اعدم الإرهابي هشام عشماوي واليوم القبض على مرشد الإخوان الإرهابي محمود عزت، وقالت يومها إن حق زوجها رجع وحق كل زوجات وأهالي الشهداء وحق المصريين كلهم رجع من هذه الجماعة القذرة... خالص العزاء باسمي وباسم كل الجماعة الصحفية والجماعة الإعلامية وندعو الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

