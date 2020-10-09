البروفات الأخيرة لحفل أنغام وفاصل زجاجي بين الفرقة (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصدت عدسة 'الفجر الفني' صورا للبروفات الأخيرة لحفل النجمة انغام، والذي من المقرر أن تبدأ خلال الدقائق المقبلة.

وتواجد فاصل الزجاج بين أعضاء الفرقة علي المسرح التابعة للإجراءات الاحترازية لجائحة 'كورونا' حيث تتلتقي النجمة أنغام مع جمهورها المصري بعد طول غياب وانقطاع عن الحفلات بسبب جائحة " كورونا "، وذلك على بالمسرح المكشوف ب المنارة وذلك تنظيم "X-creatavation".

يقام الحفل في الثامنة مساءً، ويصاحبها المايسترو هاني فرحات ، وتقدم من خلاله مجموعة من أغانيها المميزة منها: حالة خاصة جدًا، عمري معاك، ياريتك فاهمني، أهي جت، عرفها بيا، بحبك وبرتحالك" وغيرها.
على الجانب الآخر، إنتهت أنغام يوم الثلاثاء الماضي من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد "مزح" وذلك بصحبة المخرج عادل جمال الذي تعاونت معه في آخر أعمالها "بحبك وبرتحالك".

كما تتعاون أنغام مع المخرج عادل جمال مجددًا، حيث قام بعمل ١٣ كليبا لها بصور مختلفة من ألبومها الجديد على غرار تجربة أغنية "حالة خاصة جدًا".

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