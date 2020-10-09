3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمخزن عطور في إمبابة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريق اندلع في مخزن عطور بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مخزن بدائرة قسم شرطة إمبابة، شمال المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميدين علاء خلوصي وماجد سعفان.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق اندلع في مخزن عطور يضم كمية من المواد سريعة الاشتعال، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات المخزن، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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