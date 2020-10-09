درجة الحرارة والكمامة.. الإجراءات الاحترازية في حفل أنغام قياس (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رصدت عدسة 'الفجر الفني' صور لدخول الجمهور مركز المنارة لحضور حفل النجمة انغام ويعد الحفل الأول لها بعد جائحة الكورونا.

ويتم قياس درجة الحرارة من الهلال الأحمر بالإضافة للدخول بالكمامات والتباعد الاجتماعي بين الكراسي.

حيث تتلتقي النجمة أنغام مع جمهورها المصري بعد طول غياب وانقطاع عن الحفلات بسبب جائحة " كورونا "، وذلك على بالمسرح المكشوف ب المنارة وذلك تنظيم "X-creatavation".

يقام الحفل في الثامنة مساءً، ويصاحبها المايسترو هاني فرحات ، وتقدم من خلاله مجموعة من أغانيها المميزة منها: حالة خاصة جدًا، عمري معاك، ياريتك فاهمني، أهي جت، عرفها بيا، بحبك وبرتحالك" وغيرها.
على الجانب الآخر، إنتهت أنغام يوم الثلاثاء الماضي من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد "مزح" وذلك بصحبة المخرج عادل جمال الذي تعاونت معه في آخر أعمالها "بحبك وبرتحالك".

كما تتعاون أنغام مع المخرج عادل جمال مجددًا، حيث قام بعمل ١٣ كليبا لها بصور مختلفة من ألبومها الجديد على غرار تجربة أغنية "حالة خاصة جدًا".

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