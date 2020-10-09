الزمالك يُحضر مفاجأة خاصة لـ«زيزو» قبل مواجهة الرجاء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

استقر مسؤولو الزمالك على تعديل عقد أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يعد تألقه في مباريات الفريق الكروي الأول الأخيرة، وآخرها دوره في تأهل الأبيض إلى ربع نهائي كأس مصر.

الزمالك يعدل عقد زيزو

وقدم أحمد السيد زيزو مستويات مميزة، مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، من خلال حسمه للعديد من المباريات.

من جانبه كشف مصدر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق، سيعقد جلسة مع زيزو خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل تعديل العقد.

الجدير بالذكر أن زيزو قد انضم إلى الزمالك في منتصف الموسم الماضي، ووقع على ثلاث سنوات ونصف.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، منتصف الشهر الجاري، ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مصر زيزو الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

تصريحات غريبة من الخارجية السودانية بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ ساعتين و 53 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 5 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 12 ساعة

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الزمالك يقرر تجديد عقد كارتيرون

خاص.. الفجر الرياضي يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

الرجاء المغربي يكشف عن موقفه النهائي من شراء عقد أحداد

الزمالك يستقر على إعادة نجم الفريق

جنش يطلب المشاركة أساسيًا مع الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»