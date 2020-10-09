الزمالك يُحضر مفاجأة خاصة لـ«زيزو» قبل مواجهة الرجاء





استقر مسؤولو الزمالك على تعديل عقد أحمد سيد «زيزو»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، يعد تألقه في مباريات الفريق الكروي الأول الأخيرة، وآخرها دوره في تأهل الأبيض إلى ربع نهائي كأس مصر.





الزمالك يعدل عقد زيزو





وقدم أحمد السيد زيزو مستويات مميزة، مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، من خلال حسمه للعديد من المباريات.





من جانبه كشف مصدر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق، سيعقد جلسة مع زيزو خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل تعديل العقد.





الجدير بالذكر أن زيزو قد انضم إلى الزمالك في منتصف الموسم الماضي، ووقع على ثلاث سنوات ونصف.





ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، منتصف الشهر الجاري، ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



