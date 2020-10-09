مفاجأة بشأن إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن إذاعة مباريات البريمير ليج في شهر أكتوبر.





وذكرت الرابطة أن كل المباريات التي تقام في شهر أكتوبر ستكون متاحة للبث المباشر على القنوات البريطانية، ولكن هناك مباريات مختارة سيتم إذاعتها على نظام الدفع مقابل المشاهدة.





خمس مباريات في كل جولة لم يتم إختيارها بالفعل للعرض، سيتم عرضها على منصات "بوكس أوفيس" التابعة لشبكة "سكاي سبورتس" و"بي.تي سبورتس" بسعر 95ر14 جنيه إسترليني (40ر19 دولار).





واتفقت الأندية على أن هذا "حل مؤقت" حتى يتم السماح للجماهير بحضور المباريات في الملعب.





وكانت الحكومة البريطانية تأمل في إعادة الجماهير للأحداث الرياضية في أكتوبر، ولكن بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، تم تأجيل هذه الخطط حتى إشعار آخر.





وذكر بيان لرابطة الدوري الإنجليزي إن الأمر يظل متعلقا بالعودة الآمنة للجماهير في أسرع وقت ممكن

