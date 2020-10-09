كالعادة السلطان ينتصر.. إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

كشف الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، اليوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد سلبية العينة التي أجراها.





وعن نتيجة الاختبار الأخير قال زلاتان (39 عامًا) أنها جاءت سلبية، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "لقد تعافيت، يمكنني الخروج".





وعلى الفور أبلغ نادي ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر، وممارسة حياته بشكل طبيعي والعودة للمشاركة مع فريقه.



