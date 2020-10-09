كالعادة السلطان ينتصر.. إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، اليوم الجمعة، عن تعافيه من فيروس كورونا، وذلك بعد سلبية العينة التي أجراها.

وعن نتيجة الاختبار الأخير قال  زلاتان (39 عامًا) أنها  جاءت سلبية، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "لقد تعافيت، يمكنني الخروج".

وعلى الفور  أبلغ نادي ميلان السلطات الصحية بالأمر، كي يخرج لاعبه من الحجر، وممارسة حياته بشكل طبيعي والعودة للمشاركة مع فريقه.

ويواجه ميلان  غريمه إنتر ميلان، يوم 17 أكتوبر الجاري، في أول ديربي بين الفريقين هذا الموسم، ويتواجد  ميلان في  المركز الثاني في جدول ترتيب الكالتشيو حاليا، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية في 3 جولات.

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