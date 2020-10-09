تفحم سيارة على طريق "قنا- نجع حمادي"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية والاهالي، من السيطرة على حريق، نشب في سيارة خاصة بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي، دون خسائر في الارواح.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد هاني الاتربي، مدير إدارة الدفاع المدني والاطفاء بقنا، يفيد اندلاع النيران بسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بركة- فرشوط، خاصة بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي، دون خسائر في الارواح.

وانتقلت وحدة الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى فرقة من قوات المرور لتسيير الحركة المرورية بالطريق.

تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على مركز الوداد في الدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي

منذ 43 دقيقة

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 5 ساعات

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات غريبة من الخارجية السودانية بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 6 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»