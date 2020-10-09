تفحم سيارة على طريق "قنا- نجع حمادي"



وانتقلت وحدة الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى فرقة من قوات المرور لتسيير الحركة المرورية بالطريق.



تم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تمكنت الأجهزة الأمنية والاهالي، من السيطرة على حريق، نشب في سيارة خاصة بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي، دون خسائر في الارواح.تلقى اللواء محمد ابو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من العقيد هاني الاتربي، مدير إدارة الدفاع المدني والاطفاء بقنا، يفيد اندلاع النيران بسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بركة- فرشوط، خاصة بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية، بالطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي، دون خسائر في الارواح.