تصريحات غريبة من الخارجية السودانية بشأن أزمة سد النهضة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:25 م
سد النهضة
سد النهضة
دعاء جمال
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في تصريحات غريبة، خرج وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية عمر قمر الدين، ليؤكد عدم وساطتهم في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة.


وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة: "لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزء أصيل من ملف سد النهضة".

 

وأضاف: "نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى".

 

وتابع: "السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا".

 

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن الضغط على بلاده لتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان وصفها بـ"غير متوازنة"، سوف تضر بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة.

 

وأشار "مفتي"، في تصريحات لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد"، إلى أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولي، الضغط على إثيوبيا ستضر بالمفاوضات الثلاثية، لافتا إلى أن أديس أبابا مازالت تعطي قيمة لعلاقتها بالولايات المتحدة، موضحا أن ذلك " لن يوقف بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".

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