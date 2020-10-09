سعد لمجرد يشارك جمهوره هذه الحكمة

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شارك الفنان سعد لمجرد جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق سعد لمجرد علي الصورة وكتب : ابتعد عن الناس الذين يحاولون التقليل من طموحاتك .. الأشخاص الصغار يفعلون ذلك دائما ولكن العظيم حقاً يجعلك تشعر انك أيضاً يمكن أن تصبح عظيماً.



يشار أن أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، تصدرت قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.



واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة.



يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.