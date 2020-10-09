زينب: "مش هقلع الحجاب.. واحمد مش بيستغلني"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت زينب، زوجة "اليوتيوبر" أحمد حسن، إن ارتدائها الحجاب ليس له علاقة بازمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنه تفكر في ارتداء الحجاب منذ شهر رمضان الماضي.

وأشارت "زينب"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم ترتديه بهدف جذب مشاهدة أكبر كما يردد البعض، مضيفة: "الحجاب مش يعيقني عن حاجة.. وإن شاء الله مش ناوية أقلعه".

وعن ظهورها في فيديو بعد وفاة والدها بهدف جذب مشاهدات، أوضحت انها صاحبة فكرة الظهور في فيديو، ولم تكن تستهدف كسب التعاطف، وإنما كانت تريد طمأنة متابعيها، مضيفة: "أحمد مش بيغصبني على حاجة ولا بيستغلني".

إقرأ أيضا..

نشر اليوتيوبر أحمد حسن، صور جمعته بزوجته زينب وذلك عقب خروجهم من السجن، والذي يعتبر أول ظهور لهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت زوجة أحمد حسن، زينب مرتدية الحجاب، في حين اكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصورة قائلا: "الحمد لله".

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللين أن ما حدث لهم من سجن بسبب استخدام ابنتهم وتعريضها للخطر يمكن أن يكون خيرا لهم.

وتلقت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، انتقادات عديدة بسبب خلعها للحجاب عقب زواجها من "حسن".

أخبار تهمك

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 22 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 12 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 6 ساعات

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصريحات غريبة من الخارجية السودانية بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من نصف ساعة

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ أقل من ساعتين

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»