زينب: "مش هقلع الحجاب.. واحمد مش بيستغلني"



نشر اليوتيوبر أحمد حسن، صور جمعته بزوجته زينب وذلك عقب خروجهم من السجن، والذي يعتبر أول ظهور لهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهرت زوجة أحمد حسن، زينب مرتدية الحجاب، في حين اكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصورة قائلا: "الحمد لله".



وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللين أن ما حدث لهم من سجن بسبب استخدام ابنتهم وتعريضها للخطر يمكن أن يكون خيرا لهم.



وتلقت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، انتقادات عديدة بسبب خلعها للحجاب عقب زواجها من "حسن".



قالت زينب، زوجة "اليوتيوبر" أحمد حسن، إن ارتدائها الحجاب ليس له علاقة بازمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنه تفكر في ارتداء الحجاب منذ شهر رمضان الماضي.وأشارت "زينب"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم ترتديه بهدف جذب مشاهدة أكبر كما يردد البعض، مضيفة: "الحجاب مش يعيقني عن حاجة.. وإن شاء الله مش ناوية أقلعه".وعن ظهورها في فيديو بعد وفاة والدها بهدف جذب مشاهدات، أوضحت انها صاحبة فكرة الظهور في فيديو، ولم تكن تستهدف كسب التعاطف، وإنما كانت تريد طمأنة متابعيها، مضيفة: "أحمد مش بيغصبني على حاجة ولا بيستغلني".إقرأ أيضا..