بعد إعلان التنازلات.. ماذا تبقى في الجدول الزمني لانتخابات النواب؟

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أيام قلائل، تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب، التى تجرى المرحلة الأولى منها فى الخارج على مدى 3 أيام، الأربعاء، والخميس، والجمعة، 21، و22، و23 أكتوبر الحالى، وفى الداخل على مدى يومى السبت والأحد، 24، و25 أكتوبر الحالى.



وبحسب الجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، تم إعلان القائمة النهائية للمترشحين، يوم الإثنين، الماضى، الموافق 5 أكتوبر، وتم تحديد يوم الأربعاء، 7 أكتوبر، كآخر موعد للتنازل، على أن تنشر التنازلات بصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، يوم الخميس 8 أكتوبر.



وتنتهى عملية تسجيل المصريين المقيمين فى الخارج، غدا السبت، 10 أكتوبر، والتى كانت قد بدأت يوم يوم الأحد 27 سبتمبر الماضى.



وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر"، الجدول الزمنى المتبقى لإتمام انتخابات مجلس النواب:



- نهاية عملية تسجيل المصريين المقيمين فى الخارج، يوم السبت 10 أكتوبر 2020.



- بدء فترة الدعاية الانتخابية، يوم الإثنين، 5 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، و19 أكتوبر 2020 للمرحلة الثانية.



- بدء فترة الصمت الدعائى، يوم الأحد، 18 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، و1 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومى الإثنين والثلاثاء، 19، و20 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، و2، و3 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الانتخاب فى الخارج على مدى 3 أيام، الأربعاء، والخميس، والجمعة، 21، و22، و23 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، و4، و5، و6 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الانتخاب بالداخل على مدى يومى السبت والأحد، 24، و25 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، و7، و8 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.



- الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.



- إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.



- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه يوم الأحد 1 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و15 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الإثنين، 2 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و16 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، فى موعد أقصاه يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و17 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون، على مدى 10 أيام، من الأربعاء إلى الجمعة، 4 نوفمبر 2020 إلى 13 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و18 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- بدء فترة الصمت الدعائى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة، يوم الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و2 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين فى الخارج لمقار البعثات الدبلوماسية على مدى يومى الخميس، والجمعة، 19، و20 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و3، و4 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- انتخاب الإعادة فى الخارج، على مدى 3 ايام، السبت، والأحد، والإثنين، 21، و22، و23 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و5، و6، و7 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- انتخاب الإعادة فى الداخل على مدى يومى الإثنين، والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و7، و8 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.



- الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، فى موعد أقصاه يوم الإثنين، 30 نوفمبر 2020 للمرحلة الأولى، و14 ديسمبر 2020 للمرحلة الثانية.