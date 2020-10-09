تعرف على مركز الوداد في الدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:06 م
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
Advertisements


يستعد فريقا الأهلي والوداد المغربي، للمواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويقام لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فيما يقام لقاء الإياب، يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

ويخوض الوداد البيضاوي لقاء أخير قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المغربي الممتاز أمام نظيره الفتح الرباطي.

ويواجه الوداد منافسه الفتح الرباطي، يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المغربي.

ويحتل فريق الوداد الأول لكرة القدم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 56 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الوداد الرجاء الأهلي

أخبار تهمك

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عروض تونسية لنجم منتخب الشباب واللاعب يؤجل الحسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 5 ساعات

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراتي الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكشف عن موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منافسا الأهلي والزمالك.. الاتحاد المغربي يحدد موعد مباراة الرجاء والوداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»