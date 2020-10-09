تعرف على مركز الوداد في الدوري المغربي قبل مواجهة الأهلي









يستعد فريقا الأهلي والوداد المغربي، للمواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





ويقام لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فيما يقام لقاء الإياب، يوم الثالث والعشرين من الشهر ذاته.





ويخوض الوداد البيضاوي لقاء أخير قبل مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الدوري المغربي الممتاز أمام نظيره الفتح الرباطي.





ويواجه الوداد منافسه الفتح الرباطي، يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المغربي.





ويحتل فريق الوداد الأول لكرة القدم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز برصيد 56 نقطة.



