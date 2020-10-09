محافظ ضمد يكرم المعلمين المتميزين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:05 م
محافظ ضمد سمير الغامدي
محافظ ضمد سمير الغامدي
الفجر السعودي
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قام محافظ ضمد سمير الغامدي أمس بزيارة مدرسة الحرجة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنين، وكرم المعلمين المتميزين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

 

كما شارك المحافظُ المعلمين جانباً من فعاليات الحصص الدراسية الافتراضية وتابع تفاعل الطلاب معهم.

 

وأثنى الغامدي على مستوى التفاعل العالي داخل الفصل الافتراضي، مثمناً جهود منسوبي المدرسة وحرصهم على استمرار الرحلة التعليمية للأبناء.

 

من جانبه ثمن مدير تعليم ضمد الدكتور علي بن ناصر جدة حرص المحافظ على هذه البادرة ومتابعته الدائمة لكل ما يتعلق بالشأن التعليمي في المحافظة.

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