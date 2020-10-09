وزير قطاع الأعمال: يعلق على الجدل المثار حول مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الجدل المثار حول مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة "ملهوش لازمة"، حيث تم ارسال المسودة لأخذ الملاحظات والاستفسارات عليها من الشركات لإجراء حوار مجتمعي.



وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم فوجئوا بحملة ممنهجة ومنظمة ضدهم، و99% من المعلومات المثارة خاطئة تم تسريبها للعاملين لإثارتهم، منوها بانه قام بتوضيح مسودة اللائحة عبر الفيسبوك، معلقا: "ودي آخر مرة اطلع على الفيسبوك".



وأضاف أنهم سيجرون التعديلات النهائية وفقا لملاحظات الشركات، متابعا: "عند تعميم اللائحة ستكون شركات قطاع الأعمال في منطقة أخرى"، مؤكدا أن اللائحة ستقضي على الفساد، كما أنهم حريصين على الحقوق الرئيسية للعاملين، والمسودة هدفها معادلة الأجور الضعيفة في بعض الشركات.



ومن جانبها قالت عزة قباري، مدير منظومة تجارة القطن الجديدة في 4 محافظات، إن منظومة تجارة القطن الجديدة جاءت لحماية الفلاح، مشيرًا إلى أن مراكز تجميع القطن تعمل على شراء الأقطان من الفلاحين بسعر أغلى من السعر الذي يشتري به الوسطاء.



وأضافت "عزة" خلال تصريحات صحفية، "بنقول للفلاح اهتم بالقطن بتاعك، وممكن تأخذ فرق أسعار يصل إلى 50 جنيه زيادة عن السعر الذي تم الإعلان عنه في المزاد".



وأشارت إلى أن سعر القطن في المزاد يصل إلى 2125 وخارجه يصل إلى 1950، موضحة أن هذا فارق واضح في السعر، مؤكدة أنه تم إقامة 11 مزاد حتى الآن، مستطردة "ايه اللي يخلي الفلاح يبيع قطنه خارج هذه المراكز التي جاءت لحمايته من الوسطاء".



وحرصت وزارة قطاع الأعمال العام منذ الإعلان عن منظومة شراء القطن الجديدة على تواجد مراكز لتجميع القطن بالقرب من المزارعين حيث قامت بإنشاء ١٧ مركزا بكلا من محافظتى الفيوم وبني سويف.



وتوزع المراكز على مستوى المحافظتين حيث يوجد ٩ مركز تجميع بمحافظة الفيوم مقسمة كالتالي: ٢ في طامية، ٢ في سنورس، ٢ في اطسا، ومركز واحد في كلا من الفيوم وابشوي ويوسف الصديق.



أما بني سويف فيوجد بها ٨ مراكز تجميع موزعة كالتالي: ٢ في بنى سويف و٢ فى اهناسيا، ومركز واحد في كل من الوسطى وناصر وببا والفشن.



ووفقًا للمنظومة الجديدة يتم استلام الأقطان من المزارعين بمراكز للتجميع وعددها 17 مركزا منتشرة في المحافظتين تم تحديد مواقعها وفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتتولى إدارتها إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

