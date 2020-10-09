باحث: سيد قطب يرى الأوطان حفنة من التراب العفن.. ولم يصل بالمساجد (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:03 م
شيماء حسن
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قال مصطفى حمزة، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن سيد قطب يعتبر الأب الروحي لكل جماعات التكفير في العالم خلال العصر الحديث، مشيرًا إلى أنه لم يولد إخوانيا ولم ينضم مبكرا إلى الجماعة ولحق بصفوفها عندما بلغ الـ47 عامًا.

وأضاف "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة أن سيد قطب كان ينظر إلى الوطن على أنه حفنة من تراب عفن، موضحًا أنها كانت مقولته الشهيرة وكان ينظر إلى المجتمعات ويصفها بأنها مجتمعات جاهلية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تنظر إلى الخارج عن الجماعة على أنهم أهل الجاهلية والكفر، متابعًا "ينظرون إلى المساجد على أنها معابد الجاهلية وسيد قطب نفسه لم يصلي في مكة أو يصلي الجمعة لأنه يرى أن الصلاة فيها كانت السبب في إنهاء دولة الخلافة".

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن تنظيم داعش ينظر إلى سيد قطب على أنه إمام وشهيد وهذا منصوص عليه في كتاب إدارة التوحش لابو بكر الناجي احد أقطاب الجماعة وأهم المنظرين خصوصا فيما يتعلق بقضايا التكفير.

وفي ذات السياق قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل النساء والأطفال في تظاهراتهم في فيديوهاتها التخريبية ضد مصر، ساخرًا من مظاهراتهم بعد ظهورهم في لقطة استمرت لمدة 12 ثانية وكانت تضم 100 سيدة وطفل.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت،: "المجرم سيد قطب لو كان حيًا كان بهدل الإخوان لأن عناصر الإخوان الإرهابية سمحت للنساء والأطفال للنزول في المظاهرات".

وتابع "سيد قطب كان هيكفر الإخوان بعد نزول الأطفال والنساء في تظاهراتهم"، مشيرًا إلى أن رجال الإخوان قاموا بإرسال نسائهم وأطفالهم للتظاهر واستمر رجال الإخوان للتظاهر إلكترونيا.

وتساءل موسى "هل جماعة الإخوان الإرهابية مفيهاش راجل ويستعينوا بنساء عائلاتهم في تجمعاتهم".

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