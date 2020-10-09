بيرلو يأمر يوفنتوس بالتعاقد مع هدف ريال مدريد









يسعي نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي إلى التعاقد مع إدواردو كامافينغا لاعب رين الفرنسي، من أجل تدعيم خط الوسط، لكن الأزمة الإقتصادية قد وقفت عائق أمام طموحات الملكي في ضم اللاعب.





وأشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس بقيادة أندريا بيرلو يطمح ايضًا في الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ 17 عام .





حيث ذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن يوفنتوس قد وضع خطة طويلة المدي من أجل التعاقد مع كامافينغا من أنياب ريال مدريد الصيف المقبل.





وتقريب إدارة السيدة العجوز من فريق رين خلال الميركاتو الماضي، بإعارة اللاعب الشاب دانييلي روغاني، لفتح خطوط إتصال مع إدارة النادي الفرنسي.





وفي سياق آخر متصل نوهت صحيفة " ليكيب الفرنسية " أن إدارة رين هدفها الاستفادة المادية من اللاعب الشاب، حيث يمكن للنادي الفرنسي أن يتخلص من خدمات لاعبة في حال وصول عرض يقدر بـ 80 مليون يورو.





وتألق كامافينغا مع نادي رين مما دفع ديديه ديشامب إلى استدعاءة إلى قائمة المنتخب الفرنسي, والذي لم يخيب أمله خلالها بتسجيله هدف في مرمي أوكرانيا أستعدادّا لخوض بطولة دوري الأمم الأوروبية.



