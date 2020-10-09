الزمالك يستعيد جهود نجميه قبل مواجهة الحدود

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:57 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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استعاد نادي الزمالك جهود لاعبيه قبل يومين من مواجهة حرس الحدود المرتقبة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تدريبات اليوم الجمعة انتظام كل من أسامة فيصل وياسين مرعي ليتأكد جاهزيتهما لمواجهة الحدود المرتقبة في بطولة الدوري.

وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق ، بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني للشباب، والمشاركة في المباراة الودية أمام شباب وادي دجلة.

وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق ، حيث حرص تيجانا على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق، من أجل مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني، قبل المباريات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وشهدت تدريبات الحراس مجموعة من التدريبات الفنية، مثل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القريبة والبعيدة، وكيفية بناء الهجمة من الخلف.

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