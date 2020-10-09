الجزائر تسجل 146 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:57 م
كورونا الجزائر
كورونا الجزائر
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الجمعة تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 52804.

 

وكشفت لجنة رصد ومتابعة الفيروس عن تسجيل 6 وفيات جديدة في اليوم الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1789 وفاة.

 

وبلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 37067 بعد أن تماثل 109 مرضى للشفاء في آخر 24 ساعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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