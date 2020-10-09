أمن القليوبية يضبط الشاب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط الشاب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية، حيث جرى ضبط الفتاة الهاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص في شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها.

كانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية، تفيد اختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب في منطقة القناطر الخيرية، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن الفتاة تدعى "ا.ج" طالبة بكلية الصيدلة، جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، فتركت منزل الزوجية، وتوجهت صحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر إلى منطقة القناطر الخيرية.

ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانها، وجرى ضبطه وبصحبتها الشاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، حيث حررت أسرة الفتاة بلاغا في مديرية أمن المنوفية قالت فيها إن نجلتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين وأنها خرجت ولم تعود منذ أيام.

أخبار تهمك

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عروض تونسية لنجم منتخب الشباب واللاعب يؤجل الحسم

منذ ساعة و 7 دقيقة

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ حوالي 10 ساعات

الفئات المعفاة والتسهيلات وطرق الدفع.. 6 معلومات تهمك عن المصروفات الدراسية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعد الأهلي بإتمام صفقة الموسم عقب دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 22 ساعة

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفجر مفاجأت جديدة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

منذ ساعتين و 26 دقيقة

محسن صالح يكشف مفاجآت عن فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يُعيد المفاوضات مع نجم الدراويش (ليس المحمدي)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:58 م

خاص.. الأهلي يرفض رحيل نجمه: "سيصبح علامة فارقة في تاريخنا"

ارتبطت على الإنترنت.. مصدر أمني يكشف سر اختفاء فتاة المنوفية

03:06 م

أستاذ أوبئة يطالب بالاستعداد لارتفاع إصابات كورونا خلال شهر (فيديو)

03:25 م

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

09:39 ص

صفقة غير متوقعة تدخل حسابات الأهلي في الميركاتو الصيفي

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»