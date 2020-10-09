أمن القليوبية يضبط الشاب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية

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تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط الشاب المتورط في اختفاء فتاة المنوفية، حيث جرى ضبط الفتاة الهاربة من أسرتها منذ ثلاثة أيام، وتبين أنها خرجت بإرادتها للإقامة مع أحد الأشخاص في شقة بمدينة القناطر، للهرب من أسرتها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها.



كانت قد وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن في القليوبية، تفيد اختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية، وتقيم طرف شاب في منطقة القناطر الخيرية، وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن الفتاة تدعى "ا.ج" طالبة بكلية الصيدلة، جامعة المنوفية، وأنها هربت من منزلها منذ 3 أيام بسبب خلافات عائلية مع والديها وشقيقها الدائم التعدي عليها، فتركت منزل الزوجية، وتوجهت صحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر إلى منطقة القناطر الخيرية.



ونجحت أجهزة الأمن في تحديد مكانها، وجرى ضبطه وبصحبتها الشاب، وجرى تحرير محضر بالواقعة، حيث حررت أسرة الفتاة بلاغا في مديرية أمن المنوفية قالت فيها إن نجلتهم تعرضت للاختطاف من قبل مجهولين وأنها خرجت ولم تعود منذ أيام.