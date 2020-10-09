الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحذر من هذه الظاهرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 10 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس السبت ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية.

- أمطار خفيفة (30 تقريبًا) على أقصى الغرب ومناطق متفرقة من جنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد.. وتحذر من هذه الظاهرة

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