عاجل.. "ترامب" يخضع للفحص الطبي على الهواء مباشرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:38 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيخضع لفحص طبي على الهواء مباشرة في أحد برامجها الذي سيبث مساء اليوم.

 

وسيظهر ترامب عبر برنامج "Tucker Carlson Tonight" عند الساعة 8 مساء، يرافقه الدكتور مارك سيغال الذي سيجري له تقييما طبيا على الهواء مباشرة.

 

وهذه ستكون أول مقابلة تلفزيزونية عبر البث الحي للرئيس الأمريكي بعد أن أصيب بفيروس كورونا، ودخوله إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري للمعالجة.

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كوفيد 19 كورونا فحص طبي ترامب الرئيس الامريكي

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