بورفؤاد يعلن قائمته استعدادا لملاقاة رأس البر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي بورفؤاد بقيادة طارق الصاوي عن قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة نظيره رأس البر ، ضمن لقاءات الجولة الرابعة و العشرين للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث .

وكان الفريق البورفؤادي قد اختتم تدريباته اليوم الجمعة ، استعدادا للقاءه امام الفريق الدمياطي والذي سيقام غدا السبت بملعب رأس البر .

وقد ضمت القائمة كلا من : ايهاب كمال ، احمد فياض ، محمود عماد ، احمد فرج ، اسماعيلا كوندا ، غريب حشمت ، أحمد مجدي ، إبراهيم ايكا ، محمد الموافي ، محمد إسماعيل، محمد الغاوي، أحمد طارق ، أحمد مسعد ، بلال الجندي ، مصطفي أكرم ، أمير بلبول ، محمد عبدالرحمن، أحمد ميزار ، يوسف محمد ، محمد لطفي ، محمد الجندي .

ويلعب فريق بورفؤاد بالمجموعة السابعة والتي تضم فرق محافظات القناة ودمياط ، ويحتل المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة ، بفارق نقطتين عن المتصدر فريق بورتو السويس

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