موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتعادل الزمالك أمام نادي وادي دجلة مساء أمس، بدون أهداف، وفشل في تحقيق الفوز من أجل الانفراد بالمركز الثاني.





ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.





ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز في أخر جولتين في بطولة الدوري المصري، من أجل الانفراد بالمركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



