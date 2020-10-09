عداد الإصابات بفيروس كورونا يصل لمرحلة الخطر داخل صفوف إنتر ميلان.. والفريق يدخل في ورطة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الجهاز ااذبي لنادي إنتر ميلان، اليوم الجمعة، عن  إصابة 3 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وإيجابية العينات للثلاثي خلال الفحص الدوري الذي تجريه إدارة النادي الإيطالي.


وقال إنتر، في بيان رسمي:-

 "يعلن النادي أن نتيجة مسحة روبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان جاءت إيجابية، بعد خضوعهما لعدة اختبارات خلال الأيام الماضية، وجاءت نتيجة مسحة الحارس يونوت رادو أيضًا إيجابية خلال الاختبار الذي أجراه بالأمس، وظهرت النتيجة صباح اليوم، ومن المقرر إجراء المزيد من الفحوصات غدًا".

ويعاني إنتر ميلان من أزمة كبري لوصول عدد الإصابات الي  5 لاعبين في ديربي الغضب أمام ميلان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهم: جاليارديني وناينجولان وميلان سكرينيار وأليساندرو باستوني ورادو.

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