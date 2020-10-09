الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة مساعدات غذائية إلى قری باليمن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:25 م
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
وكالات
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سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية تضمنت 25 طنا من المواد الغذائية المتنوعة يستفيد منها أكثر 3500 نسمة وذلك إلى قرى "غيل الحاضنة، والمشاولة وغيل البواكر وغيل بني علي" بمديرية الوازعية في محافظة تعز باليمن، والتي تعاني من شح الموارد المالية وقلة دخل نتيجة تنامي نسبة البطالة وتعطل المصالح بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي على أهالي هذه المناطق.

 

ويأتي هذا الدعم استمرارا للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة اليمنيين في المناطق الريفية والنائية والفقيرة ضمن قوافل الدعم المستمرة لأهالي الساحل وقرى تعز ضمن المرحلة الثانية 2020 لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم علی تلبية متطلبات الحياة.

 

وأعرب المستفيدون من المساعدات عن الشكر والامتنان لدولة الامارات التي لم تنسهم في أحلك الظروف وأشدها قساوة مقدرين الوقفة الانسانية الصادقة لدولة الإمارات مع أهالي الساحل خصوصا واليمن عموما.

 

ويحظى أهالي هذه المناطق بالرعاية الصحية التی تقوم بها العيادات المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لعلاج مرضاهم من الأطفال والنساء وممن أصيبوا بمرض الكوليرا والحميات كالملاريا والضنك وغيرها.

 

وقال سلطان أبو زايد مندوب هيئة الهلال الأحمر في منطقة الساحل.. إن توزيع المعونات الغذاٸية جاء استجابة للنداء الانساني وتلبية لاحتياجات المواطنين في هذه المناطق الناٸية لافتا إلى أن توزيع المساعدات يتم وفق خطة ومسح مدروس للمحتاجين في هذه المناطق قامت به فرق الهلال الميدانية في وقت سابق.

 

يذكر أن دولة الإمارات عززت نسبة الدعم في هذه المرحلة بدفعة جديدة من المواد الغذاٸية وصلت إلی ميناء المخا مطلع هذا الأسبوع والتي تقدر بـ250 طنا من المواد الغذاٸية تضاف إلی ما افرغته سفينة المساعدات قبل شهرين والتي كانت تحمل علی متنها 300 طن من مواد الإغاثة، ليصبح الدعم المقدم خلال هذه المرحلة 550 طنا ولا تزال القوافل مستمرة بشكل يومي علی مناطق الساحل المحتاجة ومخيمات النازحين.

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