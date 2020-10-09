كواليس تدريبات الزمالك تحت قيادة "باتشيكو"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، بملعب النادي، عقب التعادل مع وادي دجلة سلبياً في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وخضع لاعبو الفريق الذين خاضوا مواجهة أمس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز لبعض تدريبات الاستشفاء في صالة الجيمانزيوم.





وحرص الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي جيمي باتشيكو على قيامهم بعمل تدريبات الاستشفاء في ظل ضغط المباريات الكبير الذي يتعرض له الفريق خلال الفترة الماضية.





وحرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق على قيادة تدريبات اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





وقام البرتغالي بمنح اللاعبين العديد من التعليمات المراد تنفيذها في المران، حيث ركز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى التركيز على سرعة رد الفعل في التصرف بالكرة.





وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة.





وحرص بيدرو على خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية القوية، على هامش المران، وذلك من أجل ظهور اللاعبين في أفضل شكل بدني ممكن خلال المباريات القادمة.





وقام البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة خاصة مع محمود علاء مدافع الأبيض على هامش التدريبات الجماعية للفريق.





وحرص باتشيكو على منح محمود علاء مدافع الفريق بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة.





وانتظم أسامة فيصل وياسين مرعي ثنائي الفريق الأبيض في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وخاض الثنائي التدريبات الجماعية للفريق ، بعد انضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني للشباب، والمشاركة في المباراة الودية أمام شباب وادي دجلة.





وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق ، حيث حرص تيجانا على التواجد في التدريبات الجماعية للفريق، من أجل مساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني، قبل المباريات المقبلة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وخضع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.





وشهدت تدريبات الحراس مجموعة من التدريبات الفنية، مثل التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات القريبة والبعيدة، وكيفية بناء الهجمة من الخلف.





وخاض محمود علاء فقرة بدنية خاصة تحت قيادة جوزية بيدرو مدرب الأحمال على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول بالنادي المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وشهدت الفقرة تركيز بيدرو على خوض علاء مجموعة من التدريبات البدنية المختلفة بالكرة وبدون، وذلك استعدادا لمواجهات الفريق المقبلة.





وخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لبعض التدريبات الخفيفة على هامش المران الجماعي المقام حالياً على ملعب النادي.





وقام عبد الغني بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد مشاركته في مواجهة أمس أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام.



