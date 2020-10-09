بإطلالة ساحرة.. وفاء عامر تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:24 م
وفاء عامر
وفاء عامر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت وفاء علي الصورة وكتبت :مسائكم ورد.. جمعة مباركة عليكم.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة منهم تعليق صفاء جلال وكتبت :القمر ست الكل الجميلة بموت فيكي يا حبيبتي .

يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6" ، وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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