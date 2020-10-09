عروض تونسية لنجم منتخب الشباب واللاعب يؤجل الحسم

يفاضل كريم الدبيس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة ولاعب منتخب الشباب، بين أكثر من عرض للانتقال لأحدهم خلال الموسم المقبل بإعتباره لاعب حر بعد انتهاء تعاقده مع دجلة وأحقيته في الانضمام لفريق آخر.





وتلقي اللاعب عرضين من أندية القمة في تونس طريق وكيله محمد عبدالحميد الذي يشرع حاليا في إنهاء أوراق وإجراءات السفر حتى يلتحق اللاعب بفريقه الجديد حالة استقراره عن أحد الناديين التونسيين الذي يتحفظ اللاعب عن كشف هويتهم.





وأكد اللاعب أنه أتفق مع وكيله علي تأجيل البت في عرضي تونس بعد تلقيه عرضين من أندية محلية في الدوري فضلا عن رغبة ناديه الحالي في التجديد له، موكدا أن المقابل المادي والعرض الفني الأنسب له للمشاركة أساسيًا في الموسم المقبل هو الذي سيحدد وجهته المقبلة سواء بالإحتراف في تونس أو البقاء في الدوري المحلي.



