القبض على شخص استهدف أنظمة ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن السلطات قامت بإلقاء القبض على قرصان إلكتروني والمعروف بالهاكر بسبب اقتحامه لأنظمة ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على وثائق حساسة تابعة للملكي.





وأفادت صحيفة كوريرو دي مانيا البرتغالية بأنه تم القبض على الهاكر البرتغالي روي بينتو في العاصمة المجرية بودابست وذلك عقب ملاحقته بسبب اختراقه حسابات ريال مدريد ورسائل بريد إلكتروني لعناصر بالنادي ووثائق خاصة.





وأكدت الصحيفة البرتغالية أن روي بينتو استهدف ريال مدريد باستخدام أجهزة كمبيوتر خارقة للحصول على معلومات حساسة تابعة للميرينجي.





وأوضحت الصحيفة البرتغالية أنه تم العثور على بيانات ريال مدريد التي تم قرصنتها في واحد من 12 قرصاً بحوزة روي بينتو عند القبض عليه.





وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن روي بينتو كان قد سبق له اختراق وثائق سبورتينج لشبونة البرتغالي ووكالة دوين سبورتس الرياضية في وقت سابق.











