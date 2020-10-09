مفاجأة.. رئيس أذربيجان يعترف بوجود مقاتلات تركية ببلاده (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:04 م
رئيس أذربيجان إلهام علييف
رئيس أذربيجان إلهام علييف
دعاء جمال
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في مفاجأة  من العيار الثقيل، خرج رئيس أذربيجان إلهام علييف ليعترف بوجود مقاتلات تركية من طراز "إف-16" في بلاده، وذلك على خلفية التصعيد العسكري في منطقة قره باغ،

 

وعبر حوار تلفويوني، قال "علييف" لقناة "سي إن إن": "وصلت "إف-16" إلى أذربيجان للمشاركة في تدريبات عسكرية".

 

وذكّر الرئيس الأذربيجاني بأن بلاده نفذت خلال العام الماضي 10 مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وفي العام الجاري تم تقليص عددها إلى مناورتين فقط بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

ولفت إلى أن تركيا هي حليف وثيق لأذربيجان ويعد إجراء مناورات مشتركة بينها، بما في ذلك الجوية، أمرا عاديا.

 

وأضاف: "إف-16" موجودة على الأرض، وهي لا تنفذ أي تحليقات ولا تشارك بأي صورة في أي معارك".

 

وطالب علييف أرمينيا بالاعتذار على إعلانها إسقاط إحدى طائراتها من طراز "سو-25" من قبل مقاتلة تركية "إف-16"، واصفا هذه الأنباء بالكاذبة.

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