وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات المشاركين في برنامج أهل مصر بالمدينة الرياضية بشرم الشيخ والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.


استمع الوزير إلى أراء الشباب وما يرونه في مستقبلهم ومتطلباتهم من وزارة الشباب والرياضة في الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، واذا كان هناك بعض التطوير الذي يريدوا إدخاله علي هذه الانشطة لصالح الشباب.

و أكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج للشباب، ومن إحدى البرامج التي تنفذها الوزارة هو برنامج " اهل مصر " الذي يهدف الي تعريف الشباب ببلدهم والحفاظ علي الهوية المصرية واثراء معلومات الشباب وغرس روح الإنتماء لديهم، مع العمل علي تطوير مهاراتهم والارتقاء بها.

وأضاف أنه في ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، يجب علي الشباب كلهم وجميع أفراد المجتمع أن يفتخروا ببلدهم التي استعادت جزء غالي وثمين من ارضها في حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الشباب هم عماد كل دولة تستعين بيها الحكومات في البناء والتنمية.

وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)
وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)
وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)
وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)
وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)
وزير الرياضة فى حوار مع شباب المحافظات الحدودية (صور)

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